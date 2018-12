Marcel Hirscher verpasst 60. Weltcupsieg

„Ich war mehrmals am Limit heute. Deshalb bin ich saufroh, dass es funktioniert hat. Das ist echt wie ein kleiner Sieg fast und ich bin mit den 80 Punkten in der Tasche echt happy“, sagte Hirscher. „Ich war schon nervös heute, es waren viele Ungewissheiten da.“ Er freue sich deshalb über das Ergebnis, aber nun auch auf die Heimkehr nach Österreich, gestand der Jung-Papa aus Salzburg. Noch am Sonntag ging es per Jet von Eagle nach Denver und vorn dort aus in die Heimat.