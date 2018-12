Jonas und Chopra: Pompöse Bollywood-Traumhochzeit

Gleich zwei Mal, am Samstag und am Sonntag, geben sich Priyanka Chopra und Nick Jonas in ihrer Heimat Indien das Jawort. Und dafür hat das frisch vermählte Paar auch ein ganz schönes Sümmchen springen lassen. Immerhin wurde die Gästeschar nicht nur nach Jodphur eingeflogen, sondern darf auch im luxuriösen Umaid-Bhawan-Palast nächtigen. Das Anwesen mit 65 Schlafzimmern kostet pro Nacht stattliche 60.000 Dollar!