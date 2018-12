Rehrl erstmals am Podest, Seidl verliert Führung

Die österreichischen Kombinierer haben ihren starken Saisonauftakt auf der zweiten Weltcup-Station in Lillehammer fortgesetzt. Franz-Josef Rehrl sicherte sich am Freitag im Normalschanzenbewerb mit 5 km Langlauf als Dritter seinen ersten Podestplatz. Auftaktsieger Mario Seidl wurde Fünfter, verlor aber sein Führungstrikot an Gewinner Jarl Magnus Riiber.