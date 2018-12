Müllverband muss Gemeinde 200.000 € zurückzahlen

Einen finanziellen Schaden in beachtlicher Höhe haben die Steuerzahler in Großhöflein durch den Müllverband erlitten. Vor mittlerweile fünf Jahren strengte der damalige Bürgermeister Wolfgang Rauter (LBL) daher gegen den Willen der SP eine Klage an. Jetzt entschied der Oberste Gerichtshof zugunsten der Gemeinde.