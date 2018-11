Wahnsinns-Teamdebüt für Landesberg gegen Briten!

Nachdem er zu Beginn der Partie im National Basketball Performance Centre in Manchester dreimal erfolglos geblieben war, lief Landesberg so richtig heiß: Er verwandelte letztlich zehn von 16 Zweipunktern, fünf von elf Distanzwürfen und war an der Linie bei 14 von 16 Versuchen erfolgreich. Vor der Pause fanden die Briten überhaupt kein Mittel, Landesberg zu stoppen. In der österreichischen Basketball-„Neuzeit“ sind 49 Zähler jedenfalls Nationalteam-Rekord. Der 28-Jährige bilanzierte zudem mit zehn Rebounds, fünf Assists und zwei Steals bei vier Ballverlusten in 34:37 Minuten auf dem Parkett.