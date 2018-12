„Der Muezzin wird nur in Kapelle zu hören sein“

Viele Linzer fühlen sich vom Kunstprojekt provoziert: Zwischen 2. und 23. Dezember werden einmal täglich - zur islamistischen Gebetszeit - eine Stunde lang Muezzinrufe am OK-Platz zu hören sein. Doch Kulturquartier-Pressesprecherin Maria Falkinger schwächte vor der gestrigen Eröffnung ab: „Man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass der OK-Platz beschallt wird. Die Muezzinrufe werden nur in der Kapelle zu hören sein und die verantwortlichen Künstler, Werner Puntigam und Klaus Hollinetz, werden immer vor Ort sein, um mit Interessierten in Dialog zu treten.“