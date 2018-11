Das eigene Auto erfolgreich verkaufen

Was muss man beim Autoverkauf beachten?

Geben Sie sich Mühe bei der Ausgestaltung der Anzeige. Machen Sie viele aussagekräftige Fotos aus allen Richtungen sowie von wichtigen Details (z. B. Sonderausstattung, Unfallschäden etc.) und verwenden Sie einen aussagekräftigen Text als Beschreibung, der keine wichtigen Informationen vorenthält. Nehmen Sie sich ggf. eine „Auto verkaufen Vorlage“ zur Hand, die es zahlreich im Internet zu finden gibt. So erfahren Sie, was Sie in Ihrer Anzeige auf jeden Fall drin haben sollten und was nicht.