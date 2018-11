Erfinder der Serie „SpongeBob Schwammkopf“ ist tot

Die Serie, die von den Erlebnissen eines gleichnamigen Schwamms (englisch: sponge) handelt, der mit anderen Meeresbewohnern in der am Meeresgrund gelegenen Stadt Bikini Bottom lebt, war vor allem in den USA, aber auch im deutschsprachigen Raum populär. Neben Kindern erfreuten sich auch Jugendliche und junge Erwachsene an der Serie.