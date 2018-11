Maradona lallt und stammelt sich durchs Interview

In Mexiko kann Diego Maradona in seiner Muttersprache mit den Journalisten reden. Das ändert nichts an der Tatsache, dass er am Wochenende nach dem siegreichen Zweitliga-Spiel seiner Dorados kein Wort auf die Fragen der ESPN-Reporter rausbrachte. Die Frage war übrigens: „Wie schätzen Sie die mexikanische Meisterschaft ein?“. Viel scheint er nicht davon zu halten, Diego bringt gerade ein langgezogenes „Aaaaaaa“ heraus (siehe Video oben), ehe er in Fahrt kommt. Im Gegensatz zu Maradona liefert seine Mannschaft eine Top-Leistung nach der anderen und steht mit seinem neuen Team nach dem 2:0-Sieg gegen Juarez im Play-Off-Finale.