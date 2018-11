Marlies: „Ich gönne Mika den Rekord von Herzen“

Logisch, dass da das anstehende Weltcup-Wochenende der Damen in Killington nur eine Nebensache ist. Aber Marlies fiebert natürlich trotzdem mit Schwester Bernadette mit. Der sie schon am samstägigen Riesentorlauf (15.45 und 19 Uhr/live ORF 1) einiges zutraut, morgen im Slalom sowieso. Schließlich hat Bernie ja letztes Wochenende sogar in Levi, wo sie bis dahin so gar nicht zugerechtgekommen war, mit Platz drei überzeugt. „Das könnte ein wichtiges Schlüsselerlebnis gewesen sein, so etwas bringt dich weiter“, weiß Marlies. „Im zweiten Durchgang hat sie richtig Gas gegeben. So, wie sie es immer machen sollte.“