Jorge Blanco und die Tücken einer Teenie-Karriere

Plötzlich Mann

Es war aber die Rolle als Teenie-Herzensbrecher in „Violetta“, die ihn nicht nur bekannt machte, sondern auch seine Liebe und das Talent zum Gesang hervorbrachte. „Ich konnte viel von meiner eigenen Persönlichkeit in diesen Charakter einfließen lassen. Es ging in der Rolle grob gesehen um einen Typen, der in der Musik Erfolg haben will - die Parallelen zur Realität sind also gegeben.“ Mit „Violetta“ hat sich Blanco nicht nur als Künstler, sondern auch als Privatperson enorm weiterentwickelt. Durch die Serie kam er das erste Mal nach Europa, lernte weltweit neue Sprachen und Kulturen kennen und reifte damit auch in seinem künstlerischen Denken. „Auf Tour mit Tini bin ich dann zum Mann gereift. Wir alle konnten nicht ahnen, dass die Serie einmal so groß werden würde. Dann kommst du nach Europa und spielst teilweise vor zehntausenden Menschen in unterschiedlichen Städten. Das ist noch heute surreal für mich.“