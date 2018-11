Drittes Abfahrtstraining in Lake Louise abgesagt

- Nach nur zwei Trainingsläufen geht am Samstag (20.15 Uhr MEZ/live ORF eins) in Lake Louise die erste Herren-Weltcupfahrt der WM-Saison in Szene. Der dritte Lauf am Freitag musste in Kanada wegen Nebels nach einigen Verschiebungen abgesagt werden. Die restlichen zwei ÖSV-Startplätze gingen per Trainer-Urteil an Otmar Striedinger und Christian Walder. Topfavorit am Samstag ist Weltmeister und Vorjahressieger Beat Feuz, der am Donnerstag im Training für eine Fabel-Bestzeit gesorgt hatte. Am Renntag soll das Wetter wieder deutlich besser sein.