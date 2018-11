Hillary Clinton rät Europa, Migration zu drosseln

„Die Zuwanderung ist es, was die Flamme entzündet“

„Ich glaube, dass Europa die Einwanderung in den Griff bekommen muss, weil das das ist, was die Flamme entzündet“, sagte Clinton weiter. Die Migration habe die Wähler wütend gemacht und zur Wahl von Donald Trump und auch dem Brexit beigetragen. Die Einwanderer seien als politisches Mittel benutzt worden und als Symbol dafür, was in der Regierung schiefgelaufen sei.