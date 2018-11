Hässliche Attacke! Dieses Foul wird zur Straftat

Eines der hässlichsten Fouls dieses Jahres! In der argentinischen Liga Villamariense (einer unterklassigen Liga in Cordoba) flog ein Spieler von Deportivo Argentino rücksichtslos in einen Gegenspieler von Atletico Ticino (siehe Video oben). Jetzt wird im Klub sogar über rechtliche Konsequenzen diskutiert. Gut möglich, dass das Foul also zur Straftat wird.