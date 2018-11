Black Stone Cherry - die Retter des Classic-Rock

Cream, Led Zeppelin, Muddy Waters oder The Faces - wer eine solche musikalische Früherziehung genießt und dann auch noch aus Kentucky kommt, hat seine Zukunft bereits vorgegeben. Black Stone Cherry, benannt nach einer in den USA gängigen, populären Billigzigarettenmarke, sind seit ihrer Gründung vor 17 Jahren ein wandelndes Klischee und machen auch keinen Hehl daraus, sich irgendwo zwischen Stetson, Cowboy-Boots und überbordender Männlichkeit am wohlsten zu fühlen. Schon in der High School fand das Quartett nach und nach zusammen, jammte sogar mit dem Schuldirektor und probte die meiste Zeit in einer alten, unbeheizten Scheune. Dort war schon Richard Young, der Vater von BSC-Drummer John Fred Young, in den 60er-Jahren mit seinen Kentucky Headhunters aktiv. Wie in den US-Südstaaten üblich, wurde die musikalische Fackel schnellstmöglich an den Nachkommen weitergegeben.