Treibt in Wernberg ein „Feuerteufel“sein Unwesen?

Bereits vergangene Woche war eine Frau Augenzeugin gewesen, als sie in Umberg bei Wernberg bemerkt hatte, dass sich eine Person mit einer Stirnlampe am Nachbargrundstück herumgeschlichen hatte. Kurze Zeit später stand ein Abstellraum eines Wirtschaftsgebäudes in Flammen. Sonntagnacht brach im Ort erneut bei einem Bauernhof ein Feuer aus. Ein Wirtschaftsgebäude brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Kripo wurde eingeschaltet...