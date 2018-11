Unbekannte zündeten Holzstoß in Waldstück an

Bei der aktuellen Trockenheit ein Wahnsinn! Unbekannte dürften in der Nacht zum Samstag in einem Waldstück bei Andorf einen Holzstoß in Brand gesetzt haben, ob absichtlich oder fahrlässig ist unklar. Das Feuer wurde zum Glück von einem Passanten entdeckt - eine Ausbreitung der Flammen auf den Wald damit verhindert.