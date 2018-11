Niemand findet sich für Linz als „Krisen-Manager“

Ein „sicherer Hafen“ im Magistrat Linz?

Auch die (mit Faschingsbeginn) neueste Ausschreibung sei von Anforderungen und Einstufung her „völlig ungeeignet“, rügt das Gemeinderäte-Trio die fürs Personal verantwortliche SPÖ. Die Probleme mit geeigneten externen Bewerbern sind aber generell gegeben, wie Kontrollamtsdirektor Gerald Schönberger schon vor dem jüngsten Missgriff festgestellt hat: „Das sind sehr viele junge Leute, die erst in den Arbeitsmarkt einsteigen oder solche mit Rechtsanwaltsprüfung, die in den sicheren Hafen der öffentlichen Körperschaft flüchten. Und denen fehlt es an Managementkenntnissen.“