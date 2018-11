Fall Khashoggi: Saudis fordern jetzt Todesstrafe

Staatsanwaltschaft: „Kronprinz nicht in Mord verwickelt“

Später gab die Staatsanwaltschaft indirekt zu, dass der 59-jährige Regierungskritiker „vorsätzlich“ getötet wurde. Angesichts des Verdachts, dass der mächtige Thronfolger Mohammed bin Salman die Tat in Auftrag gegeben hatte, betonte die Führung in Riad aber, dass es sich um einen nicht-autorisierten Einsatz gehandelt habe. Die Staatsanwaltschaft in Riad versicherte am Donnerstag erneut, dass der Kronprinz nicht in den Mord verwickelt gewesen sei.