Mob verbrennt zwei Männer wegen WhatsApp-Gerüchten

Ereignet hat sich dieser ungaubliche Vorfall schon im Sommer dieses Jahres, nun berichtet erstmals „BBC“ darüber. Am 29. August versammelte sich eine wütende Menschenmenge vor dem Polizeiposten der Stadt Acatlán. Als ein Streifenwagen vor dem Posten hielt und zwei Männer in das Gebäude gebracht wurden, heizte sich die Stimmung immer weiter auf. In den Tagen davor wurde auf WhatsApp vor Kindesentführern gewarnt, die mit Organen handeln sollen.