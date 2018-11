Zustand der Darmflora beeinflusst auch das Altern

Milchsäure-Überschuss schädigt Zellen

Wie Iatsenko und seine Kollegen im Fachblatt „Immunity“ berichten, produzierten die Bakterien einen Überschuss an Milchsäure, was wiederum zur Entstehung hochreaktiver Sauerstoffradikale führte. Diese verursachen Schäden an Zellen und tragen so zur Alterung des Gewebes bei.