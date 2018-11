Vergewaltigung: Bursch zu Unrecht auf Anklagebank

Der Bursch hatte am 25. April in Hietzing die 16-Jährige im Bus getroffen, die er vom Sehen kannte. Als der Autobus aufgrund einer Betriebsstörung seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, fragte er sie, ob sie mit ihm nach Hause kommen wolle. Die Jugendliche willigte ein - sie soll „sehr leichtgläubig“ und „einfach strukturiert“ sein, wie die Staatsanwältin in der Verhandlung betonte.