Schäfer schlägt nach Kritik um Ball-Strip zurück

„Gestrige oder diktierte Frauenbilder“

Vor allem ärgere sie, dass ein Direktor einer HTL sie so angreife, so die Nackt-DJane weiter: „Gerade von jemandem, der die ,Technikerinnen von morgen‘ ausbilden möchte, der die Frau als gleichberechtigt und frei in ihren Entscheidungen anerkennt, hätte ich eine andere Reaktion erwartet. Wenn schon keine Aufgeschlossenheit gegenüber der Ausdrucksform der Nacktkunst, dann zumindest Verständnis dafür, dass ich mich im Umgang mit meinem Körper frei entscheide und mich nicht von gestrigen oder gesellschaftlich diktierten Frauenbildern leiten lasse.“