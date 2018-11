Heißer Strip bei Maturaball lässt Stadtchef kalt

Menge tobte

Als Schäfer bei ihrem Auftritt in der Disco in der Messehalle - der eigentliche Maturaball fand in der benachbarten Stadthalle statt - um 2 Uhr früh fast alle Hüllen fallen ließ, tobte die Menge. Einige Schülerinnen tanzten mit Schäfer beim DJ-Pult.