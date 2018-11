„Leuchtende Augen sind der allerschönste Dank“

So kontaktierte die engagierte Pensionistin Freunde und Bekannte, und stellte gemeinsam mit der „Kärntner Krone“ ein Unterstützungspaket für die in Not geratenen Lesachtaler und die vielen Helfer zusammen. Ob die Kärntnermilch, die Fleischerei Koch, die Spittaler Malchus Apotheke, die Villacher Lutz-Filiale oder viele hilfsbereite Freunde - da alle sofort ihre Unterstützung zusicherten, konnte gleich am Montag ein mit Lebensmitteln und Decken prall gefüllter „Krone“-Bus ins Lesachtal fahren.