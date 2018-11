Eigene Mutter erschlagen: Einweisung für Sohn (25)

Der junge Mann, der gerade die Bachelor-Prüfung seines Architekturstudiums abschloss, entwickelte einen Monat vor der Bluttat eine paranoide Schizophrenie, ließ sich jedoch nicht dagegen behandeln. Am 10. April kam er nach seinem ersten Praktikumstag nach Hause und spürte, dass etwas mit ihm nicht stimmte. Der junge Mann lebte seit Jahren mit der gebürtigen Filipina allein, der Vater hatte vor Jahren die Familie verlassen. Die Frau sah in ihrem Sohn einen Partnerersatz, wie die psychiatrische Sachverständige Gabriele Wörgötter in ihrer Expertise ausführte, und belastete den jungen Mann mit all ihren Problemen. Die 65-Jährige hatte als Putzfrau wenig Geld zum Leben, ihre ganze Hoffnung setzte sie in den 25-Jährigen, der Mithilfe seines Architekturstudiums in Zukunft auch die Familie auf den Philippinen finanziell unterstützten sollte.