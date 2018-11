Bundesheer-Spion drohen bis zu 10 Jahre Gefängnis

Über den ehemaligen Bundesheer-Offizier, der im Verdacht steht, mehr als 20 Jahre lang Geheiminformationen aus Österreich an Russland weitergegeben und dafür Hunderttausende Euro kassiert zu haben, ist am Montag nach Überprüfung der bisherigen Ermittlungsergebnisse die Untersuchungshaft beantragt worden. Die endgültige Entscheidung fällt spätestens am Dienstagabend. Der mutmaßliche Spion war in der Nacht auf Samstag in Oberösterreich festgenommen worden, laut Militärstrafgesetz drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.