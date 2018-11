Feuerhölle in Kalifornien: „Wie eine Apokalypse“

Bei den verheerenden Waldbränden in Kalifornien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 25 gestiegen. Allein in der Gegend um die Ortschaft Paradise im Norden des US-Bundesstaates seien mittlerweile 23 Opfer geborgen worden, teilte die Feuerwehr von Butte County am Samstagabend mit. In den ausgebrannten Häuserruinen werden noch mehr Opfer befürchtet, es gibt noch keine Entwarnung. Dutzende Menschen gelten als vermisst.