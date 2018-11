Marcel Sabitzer erwartet mit TV-Sternchen ein Baby

Kühne, mit 33 Jahren neun Jahre älter als ihr Herzbube, postete am Freitagabend auf Instagram eine eindeutige Botschaft: Mit Badeanzug posiert sie und legt dabei die Hände in Herzform am Bauch an. Und gegenüber der „Bild“ erklärte sie auf Nachfrage: „Das Bild sagt mehr als alles andere.“ Die Gratulantenschar zur freudigen Nachricht erreichte in kürzester Zeit schwindelerregende Höhen.