Die schönsten Wiener Christkindlmärkte

Ab 17. November kann man sich auf den Wiener Christkindlmärkten wieder auf die Weihnachtszeit einstimmen. Die ersten Märkte am Spittelberg, im Türkenschanzpark und am Franz-Jonas-Platz in Floridsdorf luden bereits am Donnerstag zum Punschtrinken. Die offizielle Eröffnung erfolgt durch die Illuminierung des Christbaums auf dem Rathausplatz.