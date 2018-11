Betrunkene verliert Kontrolle über Hund: Unfall!

Schon wieder ist in Wien ein Hund außer Kontrolle geraten, weil die für ihn verantwortliche Halterin betrunken war: Eine 46-Jährige war in der Nacht auf Donnerstag mit zwei Hunden eines Bekannten am Treppelweg beim Donaukanal in der Leopoldstadt unterwegs. Eines der Tiere, nicht angeleint und ohne Maulkorb, lief davon und löste einen Verkehrsunfall aus, berichtete die Polizei. Auch in der Brigittenau war es am Donnerstag zu einem blutigen Zusammenstoß von Hunden und Haltern gekommen.