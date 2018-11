Ungarn irritiert über 40 Grenz-Fahrverbote

Im Kampf gegen die illegale Migration hat die Bundesregierung vor Kurzem angeordnet, dass rund 40 Grenzübergänge im Burgenland für Motorräder, Autos und Lkw gesperrt werden. Diese Entscheidung sorgt in Ungarn für Irritationen. Außenminister Peter Szijjarto sprach das Thema am Mittwoch bei einem Besuch bei Burgenlands Landeshauptmann Hans Niessl in Eisenstadt an: Er wünsche sich „möglichst viele gemeinsame Grenzübergänge und nicht das Konträre“, sagte Szijjarto. Das Burgenland sei ein „sehr wichtiger Partner“ für die grenznahen Komitate.