Statt Kredit gab‘s nur Vertrag für Finanzsanierung

„Ich habe im Internet aus der Not heraus nach einem Kredit gesucht und bin auf die Firma Exilium Finanz gestoßen“, berichtete Martha D. (Name geändert). Die Oberösterreicherin gab ihre Daten und die gewünschte Kreditsumme an. Kurze Zeit später wurden ihr dann die vermeintlichen „Kreditunterlagen“ gesendet. Für diese musste die Leserin 397,50 € per Nachnahme bezahlen. Sie unterschrieb den Vertrag und retournierte diesen an die Firma. Was Frau D. jedoch leider zu spät bemerkte: Es handelte sich gar nicht um einen Kreditvertrag, sondern lediglich um einen Vertrag für einen Finanzsanierungsplan. Aus diesem Grund wollte Frau D. vom Vertrag zurücktreten. Weil sie damit keinen Erfolg hatte, kontaktierte sie uns.