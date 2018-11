12-Stunden-Tag: Immer mehr Delikte werden publik

Schwarze Schafe machen, was das Gesetz zulässt

„Wir brauchen beim Zwölf-Stunden-Tag nicht über schwarze Schafe diskutieren! Die machen das, was das Gesetz zulässt - es ist und bleibt schlecht gemacht. Was wir jetzt an Beispielen sehen, ist Spitze eines Eisberges“, so Gewerkschafts-Präsident Wolfgang Katzian.