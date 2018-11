Tor und Vorlage! Burgi ballert Schalke zum Sieg

Burgstaller nutzte in der Anfangsphase in Gelsenkirchen einen Fehler von Tormann Fernando Muslera zu seinem ersten CL-Treffer. Uruguays Teamkeeper griff seitlich an der Strafraumgrenze ein, rutschte dabei jedoch aus dem Sechzehner und musste den Ball deshalb wieder auslassen. Burgstaller reagierte daraufhin blitzschnell und schoss den Ball aus extrem spitzem Winkel und 17 Metern perfekt ins kurze Eck. Mark Uth erhöhte nach der Pause nach einem Konter und Pass von Burgstaller auf 2:0.