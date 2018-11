3000 Euro Spenden zur Erhaltung der Pfarrer-Mumie

Forscher des Münchner Pathologiesinstitutes haben - wie berichtet - festgestellt, dass der Pfarrvikar von St. Thomas/Blasenstein, Franz Xaver Sydler von Rosenegg, am 2. September 1746 im Alter von 37 Jahren an einem Blutsturz als Folge einer langjährigen Tuberkulose verstorben, sein Körper dann mit Stoffstückchen, Hobelspänen und Astwerk ausgestopft worden war. Damit wurden zu jener Zeit Leichen für Aufbahrung und Transport haltbar gemacht. Auf gleiche Art sind auch drei Mumien, die in der Stiftskirche von Waldhausen aufbewahrt werden, ausgestopft. Zwei von ihnen sind nur teilweise, eine fast vollständig erhalten.