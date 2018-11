„Habe nie Auftrag erhalten, irgendwo aufzuräumen“

Im BVT-Untersuchungsausschuss haben am Dienstag die bisher wohl brisantesten Befragungen stattgefunden. Als Auskunftspersonen geladen waren die beiden Innenministeriums-Mitarbeiter Peter Goldgruber und Udo Lett, die Schlüsselfiguren in der Affäre sind. Goldgruber gilt als Initiator der Hausdurchsuchungen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Korruptionsbekämpfung. Der Generalsekretär hat auch gemeinsam mit Kabinettsmitarbeiter Lett Zeugen angehört und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Goldgruber wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Gleichzeitig nahm er Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) in Schutz: „Ich habe vom Minister nie den Auftrag erhalten, irgendwo aufzuräumen.“ Die Vorgänge rund um das Bundesamt haben dieses laut Ansicht Goldgrubers nicht beschädigt.