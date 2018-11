Tesla-Fahrer trickst mit Autopilot Parksheriff aus

Tesla will Funktion verbessern

„Cool haha“, antwortete Tesla-Gründer Musk und erklärte, dass man die Funktion bald weiter verbessern will. Ab dem kommenden Jahr sollte ein Tesla in der Lage sein, selbstständig einen freien Parkplatz zu finden und einzuparken, kündigte er an. Darüber hinaus werde bald auch eine „Advanced Summon-Funktion“ eingeführt: „Das Auto wird zur Position eures Smartphones fahren und euch wie ein Haustier folgen, so lange ihr den Summon-Button in der Tesla-App gedrückt haltet“, so Musk.