Die „Krone“ auf den Spuren von Martin Luther King

Die Lebensgeschichte des Nobelpreisträgers kennt heute jedes Schulkind in den Staaten: seine Jugend in Atlanta, die Rassendiskriminierung, unter der er litt, und dann der Busboykott in Montgomery, der ihn berühmt machte. Weniger bekannt ist, dass das FBI King observierte - auch im Willard! Ein Kapitel, auf das Platzer nicht stolz ist. Ein weiteres historisches Schmankerl: Der Satz „I have a dream“ kam im Skriptum gar nicht vor. Es war eine spontane Eingebung!