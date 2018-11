Box-Held Klitschko denkt laut über Comeback nach

„Etwas Außergewöhnliches“

Denkt der 42-jährige Ukrainer gar an ein Comeback? „Um in den Ring zurückzukehren, müsste es um etwas Außergewöhnliches gehen“, sagt Klitschko beim US-TV-Sender Fox Sports. „Wenn mich etwas aus dem Ruhestand bringen soll, dann muss es sich um etwas Unglaubliches handeln.“ Doch was könnte den Publikumsliebling reizen?