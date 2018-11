Knallgeräusche über Linz kamen von Kühlturm

Zu extrem lauten Knallgeräuschen hat am Donnerstag am Abend eine Notabschaltung eines Kühlturms geführt, die am Gelände von Borealis durchgeführt wurde. Es bestand keine Gefahr. Die genauen Hintergründe der Notabschaltung waren am Abend noch nicht bekannt. Es gab zahlreiche Anrufe bei Rettung und Feuerwehr wegen der beunruhigenden Knaller, doch die Einsatzkräfte konnten Entwarnung geben.