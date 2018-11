Kärntner bietet „Reisen“ durch Leben und Tod

„Der Gang zum Friedhof gehört zum Leben“, so Ernst Bauer bei unserer Tour am Zentralfriedhof in Klagenfurt-Annabichl. Hier treffen Leben und Tod spürbar aufeinander: Spaziergänger, Autos, Züge und Flugzeuge (vom nahegelegenen Airport) begleiten uns akustisch auf unserem Weg.