Vor Weihnachten: 107 Mitarbeiter verlieren Jobs

Das traditionsreiche Wiener Stahlbauunternehmen Waagner-Biro AG muss sich sanieren und hat deshalb am Mittwochvormittag beim Handelsgericht Wien einen Insolvenzantrag gestellt. Nachdem es zunächst noch geheißen hatte, dass das Waagner-Biro-Tochterunternehmen SBE fortgeführt wird, wurde diese Meldung am Mittwochnachmittag korrigiert. SBE ist offenbar bereits am Dienstag gerichtlich geschlossen worden, 107 Jobs in Wien sind - sieben Wochen vor Weihnachten - verloren.