Sicherheit: Wiener Linien setzen auch auf Bodycams

Polizei und ÖBB setzen schon länger auf Bodycams, seit dem Sommer testen nun auch die Wiener Linien verstärkte Videoüberwachung. Bis Jahresende sollen alle Mitarbeiter des Sicherheitsteams mit den Körperkameras ausgestattet werden. „Die Öffis zählen schon bisher zu den sichersten Orten der Stadt, damit das so bleibt, haben die Wiener Linien eine Vielzahl an Maßnahmen gesetzt und bauen diese laufend weiter aus“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).