Bande züchtete Cannabis im Wert von 1,23 Mio. Euro

Der Mann wurde im Juni in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, in der Folge wurde Untersuchungshaft verhängt. Schon im November 2017 hatte die Polizei in einem Wohnhaus in Deutsch-Wagram im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf intensiven Geruch von Cannabispflanzen bemerkt. Im Keller des Gebäudes wurden anschließend 350 Pflanzen sichergestellt.