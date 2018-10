Film als würdiges Denkmal für Freddie Mercury?

The Show Must Go On: Im offiziell von der Band abgesegneten Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“ rockt Rami Malek („Mr. Robot“) jetzt als Wiedergeburt des überlebensgroßen Freddie Mercury - inklusive Schnauzbart und Überbiss - die Leinwände des Planeten. Das filmische Best-of aus dem Leben und Schaffen der britischen Kultband läuft ab 31. Oktober in den österreichischen Kinos. Ein Film als warmherzige Einladung an alle Fans zum Mitsingen und Beinwippen im Kinosaal - der jedoch streckenweise haarscharf an einer Parodie der Rocker vorbeischrammt. Ein wahrhaft würdiges Denkmal für Freddie Mercury sieht anders aus.