Ladendieb nach Fahndung von Polizei erwischt: Haft

Für die hohe Qualität seiner Lebensmittel wird Österreich geschätzt. Ob das der Grund war, dass sich zwei Kriminaltouristen aus dem Osten ausgerechnet einen Supermarkt als Ziel ausgesucht hatten, ist allerdings nicht bekannt. Die beiden Männer rafften jedenfalls in einem Laden in Parndorf Schmankerln in einen Rucksack und verließen das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Mitarbeiter rief ihnen nach, stehen zu bleiben, doch die Täter rannten davon. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Kriminellen ein. Und tatsächlich konnten die Beamten wenig später in der Nähe einen Verdächtigen festnehmen.