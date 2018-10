Sieben gruselige Comics für den Herbst

7. Luke Pearson: Hilda und der Schwarze Hund

Was passiert eigentlich mit all den Dingen, die man so verliert? Ob zwischen den Ritzen der Couch oder unter diesem bestimmten Bücherregal, das man immer nur so ungerne nach Vorne schiebt? Und dann gehen in der letzten Zeit auch noch viel zu viele Haushaltsgegenstände kaputt! Aber eigentlich muss sich Hilda um den riesigen, schwarzen Hund kümmern der die Stadt Trolberg in Angst und Schrecken versetzt.



Empfohlenes Lesealter: ab 6 Jahren



Wen gruselt‘s?

Eine Topempfehlung natürlich für alle Großen und Kleinen, die bereits auf Netflix den Geschichten von Hilda rund um Trolberg folgen. Die aufregende Welt von dem aufgeweckten Mädchen lädt Kinder mit Wärme und Witz an durchaus bedrohliche Orte ein.



Pearson, Hilda und der Schwarze Hund, ISBN: 978-3-95640-019-3, Reprodukt