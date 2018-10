Das verraten die „Nerds“ der „Krone“ über das Ende

Jim Parsons: Der Gedanke, dass man einander bald nicht mehr sieht, ist am schmerzhaftesten. Etwa so, als ob man seinen Hund einschläfern lassen muss. Ich weiß, das klingt jetzt etwas makaber, geht aber in dieselbe Richtung. Der Fakt ist, wir sind nicht nur Kollegen, sondern sind in den zwölf Jahren zu einer Familie zusammengewachsen. Ich denke, je näher die letzte Szene rückt, desto härter wird es werden.