Superstar Bon Jovi zweimal live in Österreich!

Für Österreich gibt es eine besondere Überraschung von Jon Bon Jovi & Co.: Bei uns rocken sie gleich zweimal! Am 17. Juli bringen sie das Happel-Stadion in Wien, wie schon so viele Male zuvor in ihrer 30-jährigen Karriere, zum Brennen. Eine Premiere folgt dann am 19. Juli - da rocken sie zum allerersten Mal das Wörthersee Stadion in Klagenfurt. Der Vorverkauf beginnt am Freitag, 2. November unter www.oeticket.com.